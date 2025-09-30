Alto Calore, una donna per il dopo Lenzi

È iniziata intorno alle 16 l’assemblea molto partecipata dei sindaci soci dell’Alto Calore Servizi, convocata a Corso Europa dall’amministratore unico dimissionario Antonello Lenzi. L’assise è chiamata a eleggere il suo successore.

In pole position c’è Alfonsina De Felice, già assessora regionale e attuale commissaria della Camera di Commercio di Napoli. A proporne ufficialmente la candidatura è stato il sindaco di Montemarano e coordinatore del distretto Eic, Beniamino Palmieri.

Durante i lavori è arrivata anche l’autocandidatura del sindaco di Pietradefusi, Gaetano Musto, che ha dichiarato: «Presento questa candidatura, ma sono pronto anche a ritirarla».

Su De Felice sembra profilarsi una larga convergenza tra i diversi schieramenti politici, sostenuta da una chiara indicazione della Regione Campania. La votazione è prevista nel pomeriggio, dopo la relazione di fine mandato di Lenzi.