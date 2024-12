No ai botti di Capodanno: la campagna di sensibilizzazione di Sara Spiniello

Quest’anno, in un’azione congiunta tra esponenti sensibili alle tematiche animaliste e ambientaliste, Sara Spiniello, rappresentante GT Movimento 5 Stelle di Avellino, ha lanciato una campagna social di sensibilizzazione contro l’utilizzo dei botti di Capodanno, che ha voluto unire le forze con altri esponenti per promuovere un Capodanno più sereno e rispettoso per tutti.

I fuochi d’artificio, purtroppo, non solo arrecano spavento agli animali domestici e selvatici, ma contribuiscono anche a un impatto negativo sull’ambiente e sul benessere delle creature più vulnerabili. “È fondamentale ricordare che la nostra gioia non deve tradursi in sofferenza per chi ci circonda”, sottolinea Spiniello.

L’iniziativa ha ricevuto il supporto di figure di spicco del Movimento 5 Stelle, tra cui l’Onorevole Alessandro Caramiello, Vittorio Ferraresi, già parlamentare e Sottosegretario al Ministero della Giustizia, e attuale Assessore a Partecipazione, Quartieri, Decentramento, Trasparenza, Legalità e Antimafie al Comune di Modena. Inoltre, hanno aderito anche il dottor Diego Carmenati, vice rappresentante del M5S di Varese e referente per i progetti, e il dottor Paolo Sola, Capogruppo del M5S al Comune di Pescara, entrambi membri della XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali come Spiniello.

“Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa con entusiasmo e passione. Insieme possiamo contribuire a un Capodanno più sereno, rispettoso e consapevole”, ha aggiunto Spiniello.

Il video invita tutti a unirsi a questa importante causa e a scegliere di festeggiare in modo alternativo, per il bene degli animali e del nostro pianeta. Un appello forte e chiaro a riflettere sulle nostre scelte, promuovendo il rispetto per la vita e l’ambiente in cui viviamo.