Moschiano, lutto cittadino per l’ultimo saluto all’operaio forestale morto in un incidente

MOSCHIANO- Il sindaco di Moschiano Sergio Pacia proclama il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto ad Augusto Aschettino, il quarantaquattrenne deceduto in un tragico incidente nella notte tra il 26 e 27 dicembre avvenuto sulla SS. 403 nel nel comune di Marzano di Nola. In occasione della cerimonia funebre che si celebrera’ alle ore16.30 presso la Chiesa Madre in Piazza IV◦ Novembre.

Il primo cittadino rappresentando “di interpretare il sentimento dell’intera comunità profondamente colpita da questa

drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore dei familiari; ritenuto pertanto, doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio, vicinanza e riflessione”. La proclamazione del lutto cittadino dalleore 14,00 alle ore 18,30, giorno nel quale si svolgeranno le esequie del concittadino Augusto Aschettino”