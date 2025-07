Niente cibo ai randagi, il sindaco di Moschiano firma l’ordinanza

MOSCHIANO- Il sindaco di Moschiano ha disposto con un’ ordinanza il divieto di somministrare o abbandonare alimenti, avanzi di cibo o contenitori a tutte le specie di animali selvatici e/o randagi.

Il primo cittadino del comune del Vallo di Lauro Sergio Pacia ha assunto la decisione a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, come rilevato nella stessa ordinanza: “relative a problematiche igienico-sanitarie e alla compromissione del decoro pubblico, ed è giustificato da riferimenti normativi nazionali e regionali in materia di sanità pubblica e sicurezza urbana”. Una decisione, quella del primo cittadino: “motivata dalla necessità di tutelare il decoro urbano e prevenire la proliferazione incontrollata di animali, in particolare gatti e cani randagi, nonché di roditori attratti dagli scarti alimentari”. L’ordinanza stabilisce “il divieto assoluto di nutrire animali selvatici o randagi, anche con intenti benevoli; l’applicazione di sanzioni amministrative da € 25 a € 500 per i trasgressori; l’obbligo delle forze dell’ordine di vigilare sull’osservanza del divieto”.