A Capriglia Irpina più controlli dopo l’ondata di furti

Dopo i recenti episodi di criminalità che hanno colpito Capriglia Irpina, il sindaco Nunziante Picariello è stato ricevuto questa mattina a Palazzo di Governo dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, insieme ai vertici provinciali delle forze dell’ordine. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Carabinieri, Questura e Guardia di Finanza per fare il punto sulla sicurezza nel piccolo centro irpino, dove negli ultimi giorni si è registrata un’ondata di furti.

“Voglio ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto per la tempestività con cui ha risposto alla nostra segnalazione – ha dichiarato Picariello – e per aver convocato con urgenza questa riunione che ci ha permesso di condividere lo stato di forte preoccupazione della nostra comunità”. Il Prefetto ha garantito un’intensificazione dei controlli sul territorio, anche con l’arrivo di rinforzi dalle forze speciali di Napoli. “Mi è stato chiesto di tranquillizzare la cittadinanza – ha aggiunto il sindaco – e di invitare tutti a denunciare tempestivamente ogni furto o tentativo di furto, evitando in ogni caso la formazione di ronde, che sono vietate per legge e rischiano di generare ulteriori allarmi”.

L’amministrazione comunale, nel frattempo, ha avviato i lavori per l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza e la realizzazione di una sala operativa di monitoraggio. “Sarà uno strumento importante – ha concluso Picariello – per rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio. A breve, i Carabinieri organizzeranno anche un incontro pubblico con i cittadini per fornire consigli utili e ascoltare le loro preoccupazioni”.