Niente 1 maggio a Solofra, Cisl e Uil festeggiano all’Arco di Traiano

La Festa del Lavoro del 1 Maggio2024 CISL UIL Irpinia Sannio la terranno unitariamente a Benevento insieme alla CGIL Benevento.

Di seguito la nota delle segreterie dei due sindacati a firma Vecchione per la Cisl Irpinia Sannio e Simeone per la Uil Avellino Benevento:

Avremmo voluto tenere insieme i temi del Lavoro, della Giustizia sociale, della Pace e di un Europa Solidale ed inclusiva anche ad Avellino ma nonostante ogni sforzo non si è riusciti a condividerne le strategie. CISL e UIL non hanno rilevato le condizioni per poter celebrare il 1° maggio insieme all’Amministrazione Comunale di Solofra, che avrebbe dovuto addirittura patrocinare la manifestazione, salvo poi doverLe richiedere e denunciare per la mancata apertura del Centro Sociale di competenza della stessa Amministrazione.

Queste incongruenze e sovrapposizioni difficili da spiegare in un momento di grandi destabilizzazioni per la comunità irpina avrebbero richiesto una “autonoma” e “indipendente” manifestazione del Sindacato unitario proprio per segnare la distanza tra il lavoro e quanto sta succedendo in Irpinia.

Non sarebbe bastato provare a caratterizzare la manifestazione con la richiesta (poi rivolta a chi? Se il Sindaco sfilerebbe e parlerebbe al comizio!!) di apertura del Centro sociale, che se l’amministrazione non è in grado di gestire sarebbe bene ricordasse che è stato donato da CGIL CISL UIL a cui potrebbe essere restituito, invece di aspettare che si degradi nuovamente nel mentre si consumano non meglio identificati scontri e posizionamenti interni all’ amministrazione.

Dispiace che non tutti abbiano voluto cogliere la inopportunità di dividersi, ma dopo aver portato il 1° Maggio ad Ariano Irpino lo scorso anno , quest’anno abbiamo deciso di tenere la manifestazione unitaria a Benevento all’Arco di Traiano da dove si alzerà forte la voce del dissenso del Lavoro nei confronti del Governo e delle politiche sempre più distanti dai cittadini delle Aree Interne.