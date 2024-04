Legambiente: il 5 maggio la prima Festa del Parco del Fenestrelle

Il 5 Maggio alle 10.30 Legambiente Avellino ha organizzato la prima Festa del Parco del Fenestrelle, una mattinata di condivisione nata dalle idee condivise durante i laboratori civici della campagna “Traccia” che si avvia a conclusione. L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle ore 10.30 a Largo Salvatore Scoca. Qui ci sarà il raduno dei partecipanti che poi si sposteranno sulle sponde del torrente Fenestrelle, tra le zone di Isca Arciprete e Contrada Infornata.

Sarà una mattinata all’insegna della sensibilizzazione ambientale nell’area del futuro parco regionale che, in questi anni, è stata solo oggetto di proclami da parte delle amministrazioni competenti. Per noi le sponde del Fenestrelle sono ancora troppo poco vissute dalla cittadinanza. “Abbiamo pensato a questa festa perché per noi il Fenestrelle va conosciuto, vissuto e tutelato a prescindere dall’istituzione del Parco – dichiara il Presidente di Legambiente Avellino Alveare, Antonio Di Gisi -. Con questa manifestazione chiediamo alla Regione Campania e ai consiglieri regionali del nostro territorio, che invitiamo pubblicamente a partecipare all’evento, di sbloccare quanto prima l’iter e di avviare un percorso partecipato con la cittadinanza che programmi il futuro del parco”.

Il tutto è stato possibile anche grazie all’entusiasmo delle realtà territoriali con cui collaboriamo. In particolare, a questa manifestazione aderiscono: Comitato Rinascita Fenestrelle, Gruppo Scout Avellino 1, Comunità per lo sviluppo umani – Avellino, Laudato Sì Avellino, AIPD Avellino, Libera Avellino, Progetto Policoro Avellino, Falchi Anticendio Avellino.