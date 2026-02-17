NextGen Match, l’iniziativa promossa da Università Niccolò Cusano e Avellino Basket per i giovani

In vista della sfida “casalinga” del 22 febbraio tra Unicusano Avellino Basket e Gesteco Eagles Cividale, l’Università Niccolò Cusano e la S.S. Avellino Basket lanciano il progetto NextGen Match, un appuntamento pensato per coinvolgere i ragazzi tra i 18 e i 25 anni e incentivarne la partecipazione alla vita sportiva locale, offrendo al tempo stesso occasioni di orientamento per chi sta definendo il proprio percorso accademico o professionale.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno dell’Ateneo verso le nuove generazioni e mette a disposizione 200 ingressi gratuiti per assistere alla partita del PalaDelMauro.

I biglietti saranno assegnati tramite registrazione online al link: https://shorter.gg/NextGenMatch, fino all’esaurimento dei posti. Una volta completata l’iscrizione, ciascun partecipante riceverà una mail di conferma da presentare alla biglietteria per ritirare il tagliando.

Oltre all’accesso alla gara, i giovani aderenti avranno diritto a un colloquio di orientamento gratuito e prioritario presso la sede Unicusano di Avellino. Un’occasione per confrontarsi direttamente con i tutor dell’Università, approfondire l’offerta formativa e ottenere informazioni utili sulle opportunità messe a disposizione dall’Ateneo.

A chiudere il percorso, i partecipanti riceveranno anche un gadget esclusivo, simbolo della loro adesione al progetto.

Le iscrizioni restano aperte online fino al completamento dei posti disponibili.