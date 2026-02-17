Arcieri del Tricolle, successo irpino al Campionato Regionale indoor

Sette medaglie e un risultato senza precedenti per gli Arcieri del Tricolle al Campionato regionale indoor 2026, dedicato agli archi nudi e agli archi olimpici, andato in scena il 14 e 15 febbraio al Palazzetto dello Sport di Baiano. L’A.S.D. irpina torna a casa con tre ori, un argento e tre bronzi, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama regionale.

Il dato più sorprendente arriva dalla categoria arco nudo femminile, dove le atlete del Tricolle hanno realizzato un vero e proprio en plein: oro, argento e bronzo negli “assoluti”, monopolizzando l’intero podio e conquistando applausi e riconoscimenti da parte di tutti gli arcieri presenti.

Un risultato che si è trasformato in un vero “poker di regine” grazie al bronzo ottenuto da una giovane atleta nella categoria arco olimpico:

Marianna Rogazzo – Arco nudo, master femminile, campionessa regionale di classe e argento agli assoluti;

– Arco nudo, master femminile, campionessa regionale di classe e Alessia Manganiello – Arco nudo, junior femminile, campionessa regionale di classe e campionessa regionale agli assoluti;

– Arco nudo, junior femminile, campionessa regionale di classe e Sharon Piligra De Delfinetti – Arco nudo, senior femminile, quarta di classe e bronzo agli assoluti;

– Arco nudo, senior femminile, quarta di classe e Matilde Puorro – Arco olimpico, ragazzi femminile, bronzo di classe e ventesima agli assoluti;

– Arco olimpico, ragazzi femminile, e ventesima agli assoluti; Angelino Grieco – Arco nudo, master maschile, bronzo di classe e quinto agli assoluti.

Inoltre, Alessia Manganiello riceverà dalla FITARCO Nazionale la sua prima benemerenza per l’alto punteggio ottenuto in gara mentre Matilde Puorro e Sharon Piligra De Delfinetti hanno partecipato per la prima volta a un Campionato regionale, rendendo ancora più significativo il loro risultato.

Gli ottimi risultati seguono quelli dell’8 febbraio, quando a Torre Le Nocelle si è svolta la prima tappa del Campionato regionale dedicato ai compound. In quell’occasione Carmine Ricci, senior maschile degli Arcieri del Tricolle, ha chiuso ottavo nella classifica di classe e si è laureato campione regionale agli assoluti.