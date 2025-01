Neve sull’Altopiano del Formicoso: strade intransitabili e criticità per i pendolari

L’Altopiano del Formicoso è stato coperto da un’intensa nevicata che ha reso quasi impraticabili alcune strade. La situazione ha creato notevoli difficoltà per chi è costretto a spostarsi per motivi di lavoro, rendendo più complicato il transito in tutta l’area.

I Volontari della Protezione Civile di Bisaccia sono ancora una volta in prima linea. Nonostante gli sforzi, le condizioni meteo restano critiche.

Si raccomanda a tutti di uscire di casa solo in caso di stretta necessità, evitando spostamenti non urgenti. Per chi è comunque costretto a mettersi in viaggio, è fondamentale guidare con la massima prudenza prestando attenzione.

foto: Michele Frascione