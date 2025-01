Neve, effetto anche sulle udienze in Tribunale: ecco il decreto del presidente Melone

AVELLINO- Effetto neve anche sulle udienze. Con un decreto, il presidente del Tribunale di Avellino Roberto Melone, alla luce delle previsioni meteo per cui “le aree collinari e montane del circondario sono

interessate nella giornata odierna da contingenza climatica avversa” ha ritenuto “indispensabile. fondamentale a garanzia dell’incolumità delle persone,adottare gli opportuni provvedimenti per il Tribunale e agli Uffici dei Giudici di Pace del Circondario. Ha disposto: “nel settore civile, saranno celebrate le cause fissate per trattazione scritta: quanto alle cause fissate per la trattazione in presenza: esse saranno rinviate di ufficio e i provvedimenti di fissazione della nuova udienza saranno comunicati nelle forme di legge; ove il magistrato celebri l’udienza, saranno trattate le cause nelle quali sono presenti tutte le parti costituite; in assenza di tutte o di alcuna delle parti costituite, il magistrato rinvierà la causa senza svolgere sostanziale attività

istruttoria.nel settore penale, saranno celebrati i procedimenti con imputati detenuti, quelli nei quali le parti richiedano la celebrazione, quelli nei quali siano presenti i difensori di fiducia: gli altri procedimenti saranno celebrati ai soli fini del rinvio”.