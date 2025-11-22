Neve su Laceno, le prime immagini della nuova seggiovia

La prime nevicata della stagione ha già trasformato Laceno in un vero paradiso invernale, e con essa le prime immagini della nuova seggiovia, in attesa di essere inaugurata.
Scatti di questa mattina mostrano l’impianto moderno che si snoda tra i boschi innevati, offrendo uno scorcio dei panorami che presto i turisti e gli appassionati di sci potranno ammirare.
Gli operatori del comprensorio sottolineano come la seggiovia rappresenti un importante passo avanti, oltre a un’occasione per rilanciare il turismo invernale e valorizzare le bellezze naturali dell’area.
L’inaugurazione ufficiale è attesa, nel frattempo le immagini del nuovo impianto alimentano l’entusiasmo di chi sogna già le piste completamente innevate.