The Magic OF Christmas, Gesualdo si accende di magia natalizia

Gesualdo – Dopo il successo delle ultime tre edizioni, che hanno portato più di 50 000 visitatori al piccolo borgo dell’Irpinia, i Mercatini di Natale tornano più grandi e più innovativi. Quest’anno la manifestazione, in programma dal 22 novembre al 21 dicembre (ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 21), si presenta con un concept rinnovato: layout rivisto, nuove proposte artigianali e un design immersivo che trasforma il centro storico in una vera e propria fiaba.

Una partnership vincente tra il Comune di Gesualdo e Irpinia Escape ha permesso di curare l’allestimento del castello e di integrare esperienze di escape room a tema natalizio. “È stata una scintilla indispensabile. Dopo i grandi numeri e record delle scorse edizioni ho sentito la responsabilità di dare continuità, energia e rinnovamento a questa manifestazione che dà lustro al nostro paese ma è iniezione fiducia e sostegno all’economia locale gesualdina e Irpinia”commenta l’assessore comunale Antonella Solomita, delegata agli eventi, “e il risultato è un evento che valorizza il territorio in tutti i suoi aspetti.” Il sindaco Domenico Forgione ha aggiunto il suo sostegno, sottolineando l’importanza dei Mercatini per l’economia locale e la valorizzazione di Gesualdo sempre più attrattore turistico capace di stare al passo coi tempi ed innovarsi coinvolgendo tante persone e rappresentando un punto di riferimento per tutta l’Irpinia e non solo. Crediamo nelle nostre iniziative, le sosteniamo e quindi vi aspettiamo a Gesualdo per poterle vivere con voi”.

Tra le attrazioni di quest’anno spiccano:

– Food court, con prodotti tipici dell’Irpinia (castagne, formaggi, salumi) e street food a tema natalizio.

– Spettacoli dal vivo e performance artistiche che animano le piazze.

– Mini Brick House LEGO, per i grandi, i più piccoli, ed appassionati. Imperdibile è la magia dell’Unicicorno, per un tocco di fantasia.

– Visite guidate al borgo a cura dell’associazione “Voci dal borgo”, che raccontano la storia, i monumenti e le tradizioni locali;

– ⁠La magia di Frozen, a cura di A.S.D. Compagnia di danza “Carlo Gesualdo”

Il 22 novembre, in occasione dell’apertura, sarà presente lo special guest Banfy col suo tormentone Bam Bam, ospite d’onore che darà il via alle celebrazioni.