Nell’ultima domenica di febbraio neve a Montevergine

L’ultima domenica di febbraio si apre con la neve a Montevergine come mostrano le immagini della webcam del MVOBSV Observatory. La temperatura intorno alle 8 di questa mattina era di 0.5°C. Già nella giornata di ieri una prima timida nevicata al di sopra dei 1300-400 metri.

L’Irpinia è, infatti, alle prese con una perturbazione atmosferica che sta portando diffuse precipitazioni ma già in serata le condizioni miglioreranno in questo inverno che stenta a decollare.

Secondo le previsioni dell’Osservatorio di Montevergine per oggi, domenica 25 febbraio, il cielo sarà coperto, con diffuse precipitazioni. In seguito, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, sino a cessare in serata. Nevicate sull’area del Partenio e su quella dei Picentini, a tratti sin verso i 1200-1300 metri.

TEMPERATURE: in ulteriore calo. VENTI: settentrionali, da deboli a moderati, con locali rinforzi.