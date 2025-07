“Nemo Propheta In Patria”, l’Arte di SereNArt: inaugurazione il 6 luglio

Si inaugura domenica 6 luglio “Nemo Propheta In Patria” la mostra di pittura di SereNArt, pseudonimo di Serena D’Onofrio, giovane artista irpina, nella suggestiva cornice del castello dei Principi Biondi Morra di Morra De Sanctis (Av).

Serena, originaria di Cervinara, mostra inclinazione per l’arte fin da bambina e, crescendo, decide di trasformarla in un vero e proprio lavoro.

Da quasi 10 anni realizza lavori su commissione in tutta Italia ed espone in importanti capoluoghi nazionali: Matera, Bologna, Napoli, Salerno, Firenze, Messina, Venezia ne sono solo alcuni. Si classifica sul podio anche in diversi concorsi artistici.

In merito all’evento che sta per partire dichiara: “A Morra De Sanctis ho scoperto un borgo davvero affascinante, il castello è meraviglioso e le mie opere si sposano bene con il contesto. Ho trovato grande apertura ed entusiasmo del comune e della Pro Loco, segno che i giovani ci sono e le istituzioni hanno voglia di fare! Le mie mostre non si possono definire mai “statiche”: in questo viaggio mi accompagneranno altre Arti, la Poesia e la Danza. Sarà un vernissage dinamico in cui le opere prenderanno vita attraverso le coreografie dell’ “Accademia Danza & Movimento” e saranno presentati tre libri di tre autrici della famiglia ACIPeA, di cui sono socia. A moderare ci sarà la Presidente della stessa, Lucia Gaeta. La particolarità è che saremo tutte DONNE! Ciascuna opera parla di tutti attraverso le mie personali esperienze. Ci tengo particolarmente perché in Irpinia abbiamo tantissime potenzialità che aspettano solo di essere sfruttate, a partire dai talenti e dai giovani sogni. Sarà un’opportunità per tutti e non vedo l’ora di interagire con quelli che avranno la curiosità di venire ed emozionarsi, trascorrendo un pomeriggio diverso.”

Il giorno 20, a chiusura della mostra, ci sarà un evento organizzato da ACIPeA in sinergia con l’artista e la Pro Loco che interesserà l’intera giornata alla scoperta del borgo e dell’arte.

A tal proposito, il presidente della Pro Loco, Francesco Pennella, dichiara:

“La Pro Loco Morra De Sanctis è lieta di ospitare i due importanti eventi culturali organizzati da SereNArt e da ACIPeA. Il castello Biondi Morra si presta particolarmente a fare da cornice a questo tipo di iniziative. Viviamo tempi difficili dove sembra che guerra dopo guerra l’umanità stia regredendo ai tempi barbarici. Per questo siamo convinti che bisogna sempre di più puntare sulla cultura, l’arte e la bellezza della poesia. E le due importanti iniziative vanno esattamente in questo senso.”

“SereNArt è una giovane artista che in pochissimi anni sta facendo parlare di sé e della sua arte” dichiara Lucia Gaeta “toccherà a me presentare l’artista al pubblico presente.

L’inaugurazione si concluderà con la presentazione di tre autrici acipeane, tre Donne straordinarie, tre storie interessanti e coinvolgenti, che ci regaleranno piacevoli momenti. E non finisce qui… La mostra sarà visitabile per 15 giorni, fino al 20 di luglio. Per l’occasione, ACIPeA, patrocinata dal comune di Morra De Sanctis, in collaborazione con la Pro Loco morrese, presieduta da Francesco Pennella, organizza la “Giornata Culturale nella Patria di Francesco De Sanctis” e si concluderà anche la mostra dell’artista. Due grandi appuntamenti da non perdere, siete tutti invitati!”

La mostra resterà visitabile fino al 20 luglio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30.