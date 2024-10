Nella morsa di due gruppi di presunti usurai: in sette ora rischiano il processo

AVELLINO- Una vera e propria “catena di San Antonio” dell’usura scoperta grazie alle dichiarazioni e alla denuncia della vittima, commerciante stretta tra la morsa di due gruppi usurari, in parte soggetti ritenuti vicini alle organizzazioni criminali storiche della città capoluogo, tra cui due donne, che avrebbero avuto un ruolo attivo in una delle vicende usurarie contestate. Proprio per questo le indagini infatti erano state condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino sotto il coordimento dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, anche attraverso intercettazioni e appostamenti e due registrazioni con un microfono che era stato piazzato sulla “vittima” nel corso di altrettanti colloqui con i suoi presunti aguzzini. La Procura di Avellino, a cui la Dda aveva trasmesso gli atti in quanto non era stata evidentemente dimostrata l’aggravante del 416 bis ( quello che un tempo era il cosidetto metodo mafioso e quindi al di la’ del legame e della vicinanza nessun atto che rientrasse nell’attivita’ di un clan) aveva chiesto l’ archiviazione per i nove indagati nel procedimento. Il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha fissato un’udienza camerale, confermando la richiesta di archiviazione solo per due dei nove indagati. Per la Procura, infatti, gli elementi raccolti a partire dalle stesse dichiarazioni della presunta parte offesa,non sarebbero in grado di portare ad una ragionevole condanna. Diversa la valutazione del Gip, che ha prosciolto due degli otto indagati, disponendo l’imputazione per gli altri sette in quanto ritenuta attendibile e riscontrato dai Carabinieri quanto era stato denunciato.

LA VICENDA

Il primo prestito a tasso usurario nell’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino fa riferimento ad una somma di 5000 euro che un sessantanovenne, N.G, gia’ noto nel panorama dell’usura nel 2019 aveva versato ad un altro soggetto avellinese D.V.C e insieme a lui a L.G, con la promessa di un interesse mensile, fino alla consegna del capitale, del 10 per cento. Questo con una condotta contestata dal 2019 al giugno del 2022. Cinquecento euro al mese per un prestito di cinquemila. L’uomo allora decide di girare la somma a quella che diventerà la vittima, che intanto pero’ era già sotto usura da parte di un altro gruppo, quello di cui facevano parte altre due donne. Una in particolare F.P, legata ad esponenti della criminalità locale, con un ruolo anche nelle pressanti richieste di avere le somme maggiorate dagli interessi. Nel maggio 2022 la vittima ottiene 5000, né dovrà consegnare entro u n mese 7500, ma non ce la fa. Chiede ed ottiene una proroga, ovviamente dovrà aggiungere altri mille euro. Seguono mesi di chiamate e minacce. C D.V e L.G infatti pressano la donna e la avvertono che nel caso non avesse onorato il debito gli avrebbero portato via auto e casa. Infine c’è il terzo gruppo. La vittima nel 2019 contrae un debito di 5000 euro da V.R, con l’impegno di doverne restituire entro due mesi 9000. Quasi il cento per cento di interessi. Nel 2020 riceve un altro prestito di 2000 euro e deve restituire 4000. Infine nel dicembre del 2021 un nuovo prestito di mille euro, entro un mese ne avrebbe dovuto restituire 1500. Qui entra in scena F.P, che a marzo 2022 presta 3000 euro alla vittima ed entro maggio ne dovrà versare insieme alla caparra altri 2000. Ma la vittima non ha i soldi, iniziano minacce, ad una delle quali partecipa anche un’altra donna, T.V, anche lei già nota e legata a soggetti con precedenti. Alla fine la pretesa economica e’ di 23000 euro. La vittima avrebbe dovuto versarli entro il 15 giugno. Vengono documentate dai Carabinieri anche alcune presenze di V.R nei pressi dell’abitazione della vittima. Riscontri per cui il Gip ha disposto anche per le due donne e per V.R l’imputazione sia per usura che per tentata estorsione.

L’UDIENZA

La Procura di Avellino, ottemperando a quanto disposto dal Gip ha chiesto il rinvio a giudizio dei sette indagati per le ipotesi di reato di usura e tentata estorsione. L’udienza preliminare per discutere della richiesta sarà celebrata il prossimo 18 dicembre davanti al Gup del Tribunale di Avellino Elena Di Bartolomeo. Le difese sono rappresentate dagli avvocati Gaetano Aufiero, Marino Capone, Alfonso Laudonia, Nello Pizza, Gerardo Santamaria e Roberto Sellitto.

Aerre