Nella lista della Lega alla Europee corre anche l’irpina Marica Grande

C’e’ un’irpina in corsa alle Europee anche nella lista della Lega, che nella Circoscrizione Meridionale candida tra i campani e gli uscenti Valentino Grant, Carmela Rescigno e Aldo Patriciello (campano d’adozione, visto che ormai da tempo e anche dopo il passaggio da Forza Italia al Carroccio in Campania gode di un notevole consenso).

Si tratta di Marica Grande, avvocato civilista, esperta in Diritto Societari, sposata e mamma di due figli, il piu’ grande 19 anni, la piu’ piccola sei anni. Correra’ anche lei per un posto all’Europarlamento. Gia’ candidata delle Lega alle Politiche del 2021 nel listino proporzionale di Campania 3, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Zungoli, suo paese di origine, anche se da circa trenta anni vive ormai ad Ariano Irpino . Un impegno preciso il suo, anche perché tutto il partito si è mosso per due questioni relative alle aree interne: la prima e’ quella legata al progetto della cosidetta Ofantina ter e la seconda allo studio di fattibilità al Mit per la Piattaforma Logistica della Valle Ufita.