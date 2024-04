D’Ambrosio, l’irpino alla guida di Azione Universitaria corre nella lista di Fdi

Nelle liste di Fratelli d’Italia saranno a quanto pare due gli irpini in corsa.

Mentre si attende l’ufficialità (ormai scontata) della candidatura della presidente provinciale Ines Fruncillo e ormai già in piena campagna elettorale, concentrata però maggiormente sull’Abruzzo ma con grandi aspettative anche in Campania Nicola D’Ambrosio, originario di Bonito ma da anni attivo nel mondo universitario e politico nel Chietino. Dall’Irpinia all’Abruzzo una carriera tra Università e politica che lo ha portato al vertice nazionale di Azione Universitaria dal 2021, già era stato leader di Azione Universitaria dell’Università di Chieti-Pescara, già componente del CdA, e in passato consigliere nazionale degli studenti universitari (CNSU) presso il MIUR. Qualche giorno fa e’ stato tra i relatori della convention di Fratelli d’Italia a Pescara, la conferenza programmatica “L’Italia cambia l’Europa” dove la stessa premier Giorgia Meloni ha annunciato la sua candidatura.