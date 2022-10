Nel week end, due giornate di sport intrattenimento e divertimento a Borgo Ferrovia

I Promotori del Gruppo Facebook “NUI RA’ FERROVIA”, unitamente alla FIDAL , al Comune di Avellino e all’ASD Montemiletto hanno organizzato

in Avellino, località Borgo Ferrovia, per i giorni 8 e 9 ottobre 2022, a partire dalle ore 15.30, due giornate di sport intrattenimento, divertimento e spensieratezza.

Il programma della manifestazione prevede:

GIORNO 08 OTTOBRE 2022

• ore15.30 ritrovo per partecipanti a manifestazione sportiva (vedi allegato)

– ore 19.45 Presentazione della manifestazione di spettacolo e divertimento

– ore 20.00 Concerto dell’Artista Avellinese doc, nonché Figlio di Borgo Ferrovia, Ciro Zerella;

– ore 21.00 esibizione del duo comico “Enzo e Sal”, noto in tutta Italia per le numerosissime partecipazioni a trasmissioni televisive come Made in Sud e Comedy Central.

– Ore 21.45 “A’ LUMANERA” in concerto, musica e canti della tradizione popolare.

GIORNO 09 OTTOBRE 2022

– ore 08.00 Inizio manifestazione sportiva Gara podistca (vedi volantino allegato).

“Dopo anni di silenzio e paura causati dalla pandemia da Covid-19, Borgo Ferrovia rinasce a nuova vita, grazie alle idee, alla forza lavoro, alla nostra passione, a quella dei nostri amici, al perenne supporto dell’amministrazione Comunale di Avellino, ai Commercianti, agli Artigiani ed Industriali che nel Borgo hanno avuto i propri natali e che non hanno lesinato nello sponsorizzare l’iniziativa. Tutto questo, però, non avrebbe avuto motivo di essere senza la fattiva collaborazione e l’entusiasmo degli Abitanti del Quartiere che hanno volontariamente contribuito economicamente alla organizzazione della serata.

Ed ecco che ritorna, finalmente, una ventata di freschezza al nostro Borgo!

Una grande serata. Vi aspettiamo il giorno 8 ottobre dalle ore 20:00 per far rivivere ancora una volta il nostro quartiere!

Unitevi a “NUI RA’ FERROVIA” Non ve ne pentirete!!!!!”