Negozi aperti fino a mezzanotte, musica e spettacoli. Venerdì la notte bianca ad Avellino

Cresce l’entusiasmo intorno alla Notte Bianca del Commercio che si svolgerà venerdì 5 agosto ad Avellino. L’appuntamento promosso dall’assessorato al Commercio e al Turismo del Comune di Avellino continua a raccogliere adesioni, tant’è che negli ultimi giorni è stato necessario allargare il perimetro delle aree interessate.

I locali commerciali che hanno aderito, già a partire dalle 9 del mattino, proporranno all’utenza offerte speciali e sconti. Dalle ore 20.00 e fino a mezzanotte, però, le serrande resteranno alzate per accogliere i clienti attratti dalla suggestiva cornice offerta dal Comune fatta di luminarie, concerti jazz, postazioni dj, spettacoli di strada e musica leggera.

“I commercianti – afferma la vicesindaco e assessore al ramo, Laura Nargi – hanno accolto di buon grado la proposta che abbiamo formulato dopo aver ascoltato le associazioni di categoria. Siamo certi di aver intrapreso il percorso giusto e nei prossimi giorni continueremo a raccogliere le adesioni che arriveranno. Il commercio – spiega Nargi – sta lentamente provando a risollevarsi dopo un periodo davvero difficile e noi vogliamo fare quanto in nostro potere per sostenere un settore che, qui in Irpinia, rappresenta una vera e propria ossatura sotto il profilo economico”.