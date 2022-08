Presso il presidio ospedaliero di Ariano Irpino, questa mattina, è deceduto un 91enne di Sturno che era ricoverato in area Covid.

Attualmente, nello stesso ospedale, sono ricoverati 12 pazienti positivi al Covid:

⁃ 6 in Degenza ordinaria (Area Covid)

⁃ 6 in Sub Intensiva (Area Covid)