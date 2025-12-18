Natale solidale a Chiusano San Domenico: doni speciali per gli studenti

Quest’anno ai nostri studenti sono stati offerti dei doni speciali. Così in un post su Facebook il sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis, che continua: Grazie alla generosità di We Made- società Benefit i regali sono stati meravigliosi : le magliette tecniche di Givova, le borracce termiche e il ticket menu Happy Chef per un gustoso Natale.

Sono doni che vengono dal cuore e sono stati consegnati dai delegati della scuola del Comune e dal mitico Prof. Casale Marciano. Le sue parole, meglio di chiunque, hanno saputo esprime il vero senso del Donare, dell’essere parte di una comunità e dell’orgoglio di migliorarsi. A voi bambini/e da parte mia, dell’amministrazione comunale , di We Made e del. Prof. Marciano Casale un augurio di un Natale sereno e di pace” conclude la fascia tricolore.