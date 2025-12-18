Congresso Pd, slittano i termini per la presentazione delle candidature

Come preventivato, slittano i termini per la presentazione delle candidature a segretario del Pd Campania in tutte le federazioni provinciali e, quindi, anche ad Avellino.
Il termine inizialmente fissato per venerdì 19 è stato prorogato a martedì 30 dicembre, offrendo più tempo ai candidati per completare il percorso di presentazione delle liste e delle mozioni.
Restano invece confermate le date dei congressi di circolo e dell’assise provinciale, che si svolgeranno regolarmente dal 10 al 31 gennaio, secondo il calendario già definito dal partito.