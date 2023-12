Natale in città, vietati drink in vetro e lattine: solo monouso

Divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande con contenuto alcolico e di vendita e asporto di bevande in contenitori di vetro: scatta la nuova ordinanza in città in vista delle festività natalizie. Le regole stringenti per il consumo di bevande resteranno in vigore fino all’8 gennaio 2024.

Le principali restrizioni comprendono:

Obbligo di vendita per asporto: Dalle ore 20:00, è consentita la vendita di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, solo tramite contenitori monouso. È strettamente proibito l’utilizzo di vetro e lattine.

Dalle ore 20:00, è consentita la vendita di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, solo tramite contenitori monouso. È strettamente proibito l’utilizzo di vetro e lattine. Divieto di abbandono di contenitori vuoti: È severamente vietato abbandonare contenitori vuoti, lattine o bottiglie di vetro, nonché di romperli e lasciare i frammenti in aree pubbliche o ad uso pubblico.

È severamente vietato abbandonare contenitori vuoti, lattine o bottiglie di vetro, nonché di romperli e lasciare i frammenti in aree pubbliche o ad uso pubblico. Responsabilità dei gestori di locali: I gestori degli esercizi di somministrazione sono tenuti a garantire il rispetto delle regole di sicurezza e decoro nelle aree pubbliche di concessione. Devono anche attenersi al limite di chiusura delle attività e rispettare i divieti sopra elencati.

Le violazioni di questa ordinanza saranno soggette a sanzioni amministrative, con multe che variano da Euro 25,00 a Euro 500,00, come previsto dall’articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000. Saranno applicate le procedure indicate dalla legge 21.11.1980 n. 689.