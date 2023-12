Fondi per carcere di Lauro e Abellinum Events, Petitto: “Accolte le mie istanze”

Il consigliere Livio Petitto, capogruppo di “Moderati e Riformisti” in Regione Campania, si mostra soddisfatto per l’inserimento nel bilancio regionale di specifiche voci di spesa che riguardano questioni a lui care, sollevate nei mesi precedenti. In particolare, sottolinea l’attenzione dedicata al carcere Icam di Lauro e all’area archeologica “Abellinum” di Atripalda.

“Puntare a maggiori risorse per il carcere minorile di Lauro, finalizzate alle attività ricreative a favore dei bambini delle madri detenute, era un impegno che avevo preso durante la mia visita lo scorso maggio all’Istituto a Custodia Attenuata per madri. Accolgo con soddisfazione l’inserimento di tali fondi nel bilancio regionale, rispettando così il mio impegno”, afferma Petitto. “È fondamentale concretizzare con azioni quanto dichiarato verbalmente, quindi è stato mio preciso invito ad allocare tali fondi al fine di favorire l’integrazione sociale e la protezione dei minori costretti a vivere i primi anni della loro vita all’interno di un carcere”.

Il consigliere evidenzia la necessità di fare ancora di più in un settore così delicato, sottolineando l’importanza dell’implicazione dei Piani di zona affinché possano avere un effettivo impatto. “Dobbiamo lavorare affinché siano maggiormente coinvolti e possano contribuire in modo più concreto”, insiste.

Petitto aggiunge un’altra buona notizia: “Abellinum Events wine music”, il primo programma di eventi nella storia dell’Area archeologica di Atripalda, riceve un nuovo finanziamento nel bilancio regionale. “È un progetto nato dalla collaborazione tra la Direzione regionale Musei Campania, il Comune di Atripalda, il Dispac dell’Università di Salerno e la Soprintendenza per la valorizzazione dell’area. Questo finanziamento ci permetterà di continuare il percorso avviato”.

“Continuiamo a lavorare in collaborazione con il Governo centrale per ottenere il riconoscimento dell’interesse culturale dell’Area Archeologica Abellinum e degli altri sei siti archeologici irpini”, conclude Petitto.