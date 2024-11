Natale amaro per le lavoratrici Conbipel: chiude il punto vendita di Atripalda

Sarà un Natale amaro per le nove lavoratrici del punto vendita Conbipel di Atripalda. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, sarà infatti l’ultimo giorno di apertura al pubblico, dopodiché la sede dovrà essere liberata entro l’11 dicembre.

Il gruppo BTX, che ha rilevato nel 2022 il marchio storico della moda italiana, aveva avviato da tempo un piano nazionale di ristrutturazione, che ha interessato, in prima battuta, proprio la Campania. Tra le regioni più colpite, come confermano anche la chiusura dei punti vendita di Marcianise, Pompei, Pontecagnano e Giugliano. Solo Benevento, invece, non rientra nella lista dei primi 17 siti individuati dal piano di ristrutturazione.