FOTO/ La panchina rossa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, celebrata ieri, 25 novembre, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha organizzato oggi, 26 novembre, un evento commemorativo presso la sede di via Zigarelli.

Durante la cerimonia, promossa dal personale della locale sezione dell’Associazione Nazionale del Corpo, è stata consegnata e installata una panchina rossa, simbolo tangibile e permanente dell’impegno nella lotta contro il drammatico fenomeno della violenza sulle donne. La panchina è stata donata dalla stessa Associazione.

All’iniziativa hanno preso parte Sua Eccellenza il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Ing. Michele Mazzaro, insieme al suo vice, Ing. Luca Ponticelli, già Comandante ad Avellino, l’attuale Comandante di Avellino, Arch. Maria Angelina D’Agostino, il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, e una rappresentanza femminile delle diverse istituzioni cittadine e provinciali.

Con questa iniziativa si è voluto sottolineare l’importanza della sensibilizzazione e della mobilitazione collettiva per contrastare un fenomeno di estrema rilevanza sociale.