“Natale all’insegna della solidarietà”. Povertà: l’appello di Istituzioni, vescovo e imprenditoria

Un Natale all’insegna della solidarietà alla luce dell’ultimo rapporto della Caritas che restituisce per l’Irpinia un quadro preoccupante dal punto di vista delle povertà. Da qui l’appello del Prefetto Paola Spena, in occasione del tradizionale scambio di auguri nel Salone degli Specchi di Palazzo di Governo, rivolto alla solidarietà e a non dimenticare chi sta in difficoltà. “Il Natale risvegli il senso di responsabilità da parte di tutti – afferma l’esponente territoriale di Governo -. D’intesa con il vescovo vogliamo lanciare il segnale di andare incontro alle esigenze raccolte dalla Caritas di tante famiglie irpine in difficoltà”.

Parla di riscoprire il senso di comunità in occasione delle festività natalizie anche il vescovo di Avellino Arturo Aiello. “Da un lato – scandisce l’alto prelato – l’attenzione va rivolta verso le fasce deboli che crescono in maniera esponenziale; dall’altro bisogna pensare al futuro con iniziative che valorizzino i capitali a beneficio della collettività”. A rispondere all’appello della solidarietà anche l’imprenditoria, il presidente di Confindustria Emilio De Vizia tuttavia sottolinea: “Affrontiamo il paradosso della richiesta di lavoratori qualificati e la carenza di formazione. Ho scritto una lettera ai sindaci per sensibilizzare i propri giovani alla formazione perché oggi chi sa fare un mestiere trova di sicuro un lavoro, anche in Irpinia”.