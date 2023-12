Centro per l’Autismo, Festa assicura: “Entro dicembre sveleremo il gestore”

“Entro fine dicembre sveleremo chi gestirà il Centro per l’Autismo di Valle”. Lo assicura il sindaco di Avellino Gianluca Festa in occasione del tradizionale scambio di auguri con le Istituzioni a Palazzo di Governo.

Gli avellinesi, dunque, non troveranno la struttura sotto l’albero bensì qualche giorno dopo, come ha affermato il primo cittadino. “Abbiamo ancora qualche giorno per organizzare la conferenza stampa in cui annunceremo chi sarà il futuro gestore del centro ma posso garantire che anche questo impegno sarà mantenuto” conclude Festa.