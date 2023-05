Nasconde dieci panetti di hashish in casa: arrestato 37enne di Benevento

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, il cui personale è quotidianamente impegnato per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Nello specifico, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, eseguivano una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 37enne di Benevento nel corso della quale venivano rinvenuti dieci panetti di hashish del peso di circa un chilogrammo, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Parte dello stupefacente era abilmente occultata in uno stanzino posto sul balcone ed un panetto nel vano contatore dell’energia elettrica.

Alla luce delle evidenze raccolte l’uomo veniva dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio, e tradotto, come disposto dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Benevento, al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il provvedimento oggi eseguito è una misura precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione. Il destinatario della stessa è allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.