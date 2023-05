Gattino lanciato nel vuoto, la condanna del movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia”

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” condanna senza mezzi termini quanto accaduto a Montefusco, con un ragazzo che avrebbe fatto volare un gatto uccidendolo e postando il video sui social.

Pur giustificandosi dietro un videomontaggio, “esempi” di questo genere vanno assolutamente censurati. Non è il primo caso di violenza sugli animali e non sarà l’ultimo se il percorso pedagogico non sarà tenuto quotidianamente da tutte le parti in causa, dai genitori in primis, alle scuole, per passare alle istituzioni.