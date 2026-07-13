Nasce “Avellino Ogni Giorno”, la pagina Facebook dei gruppi vicini a Gianluca Festa

È online da oggi la nuova pagina Facebook “Avellino Ogni Giorno”, il nuovo spazio social promosso dai gruppi consiliari che fanno riferimento a Gianluca Festa: Davvero, W la Libertà ed Enjoy.

L’obiettivo dichiarato è di portare il confronto sui temi della città anche al di fuori dell’aula consiliare, aprendo un nuovo canale di comunicazione e dibattito direttamente sui social. Una piattaforma pensata dunque per raccontare attività, proposte e posizioni dei gruppi consiliari, coinvolgendo cittadini e comunità nel confronto sul futuro di Avellino.