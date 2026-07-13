Fratelli d’Italia cresce in Irpinia: aderisce al partito il vicesindaco di Sant’Andrea di Conza Giuseppe Andreone

Continua a crescere la comunità di Fratelli d’Italia in Irpinia, la nota stampa:

“Diamo il benvenuto a Giuseppe Andreone, Vice Sindaco del Comune di Sant’Andrea di Conza, che ha scelto di aderire al nostro Partito. Una scelta che conferma la credibilità di un progetto politico fondato su valori, responsabilità e radicamento nei territori. Continueremo a lavorare per rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia e rappresentare sempre meglio le istanze delle nostre comunità. Insieme, al servizio del territorio”.