Nasce ad Avellino lo sportello gratuito dedicato al mondo animale

Domani, 3 settembre 2025, alle ore 18:30, presso il Gruppo Territoriale M5s di Via Mancini 1 (secondo piano), si terrà l’iniziativa di uno sportello gratuito aperto a tutti i cittadini e volontari interessati a approfondire tematiche legate al mondo animale. Un’iniziativa pensata per offrire ascolto, supporto e consigli utili, contribuendo a diffondere una cultura di rispetto e compassione verso gli animali.

In un momento storico in cui l’attenzione al benessere degli animali cresce costantemente, quest’apertura rappresenta un importante punto di riferimento per chi desidera condividere esperienze, acquisire nuove conoscenze o semplicemente trovare un aiuto concreto. L’obiettivo è creare uno spazio inclusivo e accessibile, in cui le persone possano sentirsi ascoltate e supportate nel loro impegno per un mondo più etico e rispettoso.