De Luca sulla scelta di Fico: “Non ha mai amministrato nulla”

Una lunga intervista dell’attuale governatore Vincenzo De Luca è stata rilasciata ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, nel giorno dell’uscita del suo libro “La sfida”. Il presidente della Giunta Regionale, che non potrà candidarsi per il terzo mandato, ha dichiarato che appoggerà la coalizione progressista che ha come alfiere Roberto Fico.

«Non ostacolerò il processo di costruzione di una coalizione progressista, perché mi sembrerebbe un atteggiamento miserabile. Farò il mio dovere come sempre, anche perché l’alternativa che abbiamo in Campania fa piangere, fa pena – ha detto De Luca –. Se l’alternativa è quella di cui si parla nel centrodestra, è evidente che non possiamo fare altro che votare. Dunque, io non ostacolerò in nulla la realizzazione di una coalizione progressista, ma non rinuncio alla ragione critica».

Sulla scelta di Fico ha aggiunto: «È ragionevole domandarsi se sia la scelta migliore, quella di impegnare nel governo della Regione più difficile d’Italia un esponente politico che non ha mai amministrato nulla».

De Luca ha poi respinto l’ipotesi di un presunto patto con la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, che vedrebbe in cambio l’elezione del figlio Piero De Luca come segretario regionale: «Non c’è stato alcun accordo. Anzi, il Pd campano è stato sequestrato per due anni e mezzo. Ora, finalmente, si è deciso di mettere ordine e di eleggere i nuovi organismi».