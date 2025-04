Nasce ad Ariano Irpino il Movimento “Liberi e Forti”

Ariano Irpino – È nato ufficialmente il movimento “Liberi e Forti”, un progetto civico che si propone di unire le migliori energie del territorio in una grande sfida comune: rilanciare Ariano Irpino con visione, competenza e spirito di servizio.

«Siamo donne e uomini liberi, animati da spirito civico e amore per la nostra terra. Non vogliamo restare spettatori, né essere prigionieri di logiche di potere o di appartenenze rigide che spesso limitano l’azione politica e soffocano gli interessi generali.» – si legge nella nota del movimento – “Liberi e Forti” è un invito aperto a tutti coloro che credono che le scelte per il bene della città vengano prima delle etichette di partito.

Il comitato nasce per raccogliere intorno a sé cittadini, professionisti, giovani, imprenditori e realtà del territorio che vogliono contribuire attivamente alla costruzione di un programma serio, fondato su priorità reali: infrastrutture, opere pubbliche, lavoro, servizi essenziali, rigenerazione urbana, promozione culturale e valorizzazione delle risorse locali.

“Liberi e Forti” sarà uno spazio inclusivo, aperto e partecipato, dove contano le idee, il merito e l’impegno concreto.