Al Palazzetto doppio tifo: maxi-schermo per Avellino-Sorrento prima della partita di basket

Doppio tifo e zero stress. L’Avellino Basket ha annunciato sui propri canali social un’iniziativa speciale per sabato 19 aprile: in occasione della sfida di campionato al PaladelMauro (palla a due alle 20:30 contro Cantù), verrà installato un maxi-schermo all’interno del palazzetto per permettere ai tifosi biancoverdi di seguire in diretta la partita Sorrento-Avellino, decisiva per la promozione in Serie B.

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori di biglietto o abbonamento per le gare di basket. “Un’occasione unica – scrive il club – per vivere insieme la passione per la nostra città, tra palloni che rotolano e altri che volano. Arrivate in anticipo, godetevi il match di calcio e poi tutti a tifare Avellino Basket!”