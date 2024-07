Nargi sindaca con occhio alla Giunta: “Spazio agli alleati? Sto valutando”

Sistemazione della Ztl al centro storico, apertura del Centro per l’Autismo e del Tunnel e organizzazione del Ferragosto in città. Queste le primissime priorità della neo sindaca Laura Nargi che domani sarà già al lavoro a Palazzo di Città. Questo pomeriggio, infatti, nella Sala Consiliare di Piazza del Popolo ha indossato per la prima volta la fascia tricolore. Entro dieci giorni dovrà convocare il primo consiglio comunale che avrà come priorità l’elezione del Presidente dell’Assise. Attesa anche per la formazione della squadra di Governo che affiancherà Nargi. Nove i componenti della Giunta da nominare, tra questi dovrà esserci spazio per gli alleati del secondo turno: il leader del Patto Civico Rino Genovese, gli ex assessori Sergio Trezza e Geppino Giacobbe e Gerardo Melillo.

“Sarà una giunta politica con l’innesto di alcuni profili tecnici” chiarisce la sindaca. Probabilmente saranno due le nomine esterne a cui andranno le importanti deleghe a Bilancio e Fondi Europei. Il resto dell’esecutivo di Nargi sarà scelto tra gli eletti a Palazzo di Città. “Tutte le liste che mi hanno sostenuto rappresentano la mia squadra – sottolinea la neo fascia tricolore in riferimento al comunicato diffuso ieri dai componenti di “Davvero” e “W la Libertà” -. Colgo l’occasione – continua – per ringraziare le due liste per le bellissime parole spese nei miei riguardi e per il rinnovato supporto espresso nei mie confronti. Spazio in Giunta anche agli alleati? Finora abbiamo sempre ragionati in termini di accordi programmatici, tuttavia sto valutando anche un loro ingresso nell’esecutivo” conclude Nargi.