Amministrative Avellino, le liste “Davvero” e “W la Libertà”: “Raggiunto risultato straordinario”

“Desideriamo ringraziare di cuore gli avellinesi che hanno creduto nel nostro progetto e nella nostra proposta amministrativa. Il 21% dei consensi (sul 30% della coalozione), raccolti dalle nostre 2 liste al primo turno, rappresenta un risultato eccezionale ed è stato fondamentale per raggiungere il ballottaggio prima e, successivamente, la vittoria al secondo turno. Quando, alla luce delle note vicende, fummo chiamati a decidere il candidato sindaco da sostenere in questa tornata elettorale, non avemmo dubbi ad individuare Laura Nargi, vice sindaco di Gianluca Festa, quale naturale espressione e rappresentante del progetto e dell’idea di città che da anni portiamo avanti, ed a cui desideravamo dare seguito. Tutti noi, in coerenza col recente passato, abbiamo deciso di candidarci per proseguire lo straordinario lavoro che abbiamo svolto nella scorsa consiliatura e che ha portato Avellino a riappropriarsi di una forte identità e di un ruolo centrale nel panorama regionale e nazionale, grazie agli eccezionali risultati raggiunti dal punto di vista dello sviluppo economico e turistico, e della crescita sociale, culturale e della qualità della vita.

Abbiamo condotto una campagna elettorale tra mille difficoltà e ostacoli, con grande impegno, sacrificio ed abnegazione, nel segno di quanto fatto negli ultimi 5 anni. Altri hanno legittimamente fatto altre scelte. Altri hanno provato ad individuare altri nomi apicali da candidare. Altri ancora hanno subordinato il loro sostegno alle nostre liste, alla non candidatura a sindaco di Laura Nargi. Noi, con grande coerenza e decisione, nonostante tutto ciò, rivendicando la nostra scelta e la nostra decisione siamo andati avanti per la nostra programmatica. E siamo riusciti a raggiungere un risultato che ha i connotati dell’impresa. Proprio come quelle che da anni riusciamo a realizzare grazie alla credibilità ed alla fiducia degli avellinesi, che nel tempo siamo riusciti a conquistare. Abbiamo sostenuto con forza e convintamente il nostro candidato sindaco, che si è mostrata all’altezza del compito svolgendo una campagna elettorale in maniera decisa e convincente. Con lo stesso vigore e convinzione riteniamo evidente che al primo turno e, soprattutto, al secondo, la città abbia scelto di premiare il lavoro ed i risultati che tutti noi abbiamo raggiunto durante l’amministrazione guidata da Gianluca Festa, dei quali il nostro candidato sindaco, si è fatta interprete ed autorevole rappresentante, mostrando determinazione e maturità. In questi giorni in cui assistiamo alla classica corsa a salire sul carro dei vincitori, noi vogliamo che non si dimentichi quale sia stato il percorso e quali siano stati i motivi che ci hanno portato alla candidatura di Laura Nargi, e quali siano state le ragioni che ci hanno consentito di raggiungere la vittoria. Abbiamo scelto in campagna elettorale di concentrarci unicamente sul da farsi e di non apparire più del necessario, perché siamo cresciuti e ci siamo formati seguendo principi che si basano unicamente sul lavoro di squadra, senza la ricerca spasmodica del protagonismo. Come sempre abbiamo anteposto il bene del progetto al ruolo ed alla rilevanza del nostro gruppo. Però non abbiamo mai dimenticato, e non vogliamo che alcuno lo faccia, di chi e quali siano stati i meriti precedenti e quelli recenti, per cui la città ci ha nuovamente dato l’onore ed il privilegio di amministrarla per il prossimo quinquennio.

Adesso con notevole vigore ed entusiasmo siamo pronti a dare un forte contributo al governo della città guidata da Laura Nargi, convinti che lei saprà premiare il grandissimo e determinante lavoro che tutti i componenti e sostenitori delle nostre liste hanno svolto in questa vincente campagna elettorale, valorizzando la competenza e l’esperienza amministrativa dei nostri rappresentanti, così come meritano”.