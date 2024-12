Nargi inaugura il Sottopasso: “Avellino è fuori dal Tunnel delle incompiute”

“Da oggi Avellino è ufficialmente fuori dal tunnel delle incompiute” – afferma il sindaco di Avellino, Laura Nargi.

“Ce l’abbiamo fatta. Aprendo al traffico il Sottopasso di collegamento tra Piazza Garibaldi e via San Leonardo, chiudiamo definitivamente i conti con un passato amministrativo che troppi sacrifici è costato agli avellinesi. Mettiamo al servizio della comunità un’opera che avrà un’importanza fondamentale per collegare la grande area urbana di San Tommaso al centro città. Ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto e ci hanno sostenuto, gli interlocutori istituzionali, i nostri dirigenti e i funzionari che, con il loro impegno quotidiano, hanno reso possibile questo risultato. Lo dovevamo alla città ed agli avellinesi. Questo traguardo ci riempie di orgoglio e testimonia, meglio delle parole, che stiamo mantenendo tutti gli impegni assunti in campagna elettorale” – conclude Nargi.