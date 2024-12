Il monumento alle vittime della strada si illumina per sensibilizzare alla guida sicura

A Grottaminarda iniziativa di sensibilizzazione alla guida sicura: domani, sabato 7 dicembre, il “Motolito” sarà illuminato per commemorare i numerosi giovani che hanno perso la vita sulla strada e per ribadire, con forza, il monito a guidare con prudenza perchè la vita è preziosa.

Il “Motolito” realizzato nel 2008 in contrada Ruvitiello, in una posizione strategica che guarda su un’arteria stradale molto trafficata, è l’unico monumento di tutto il Sud d’Italia dedicato ai centauri vittime della strada, ma col tempo è diventato l’emblema di ogni vittima della strada, in particolare dei tanti giovanissimi scomparsi tragicamente lasciando nello strazio incolmabile le proprie famiglie ed un grande vuoto nella comunità. Il 2024 è stato decisamente funesto per Grottaminarda e per i paesi limitrofi. Un’emorragia che non si riesce a fermare ma che va fermata.

L’appuntamento con “Accendi le luci al Motolito” è alle ore 17:00 per il ritrovo ed il saluto del Sindaco, poi alle ore 17:30 l’accensione e la preghiera commemorativa. Verrà esposto anche un cartello quale invito alla prudenza.

«Accendiamo le luci per non dimenticare chi ci ha lasciato tragicamente ma continua a vegliare su di noi come un angelo per spronarci a proteggere meglio le nostre vite e corregerne gli errori», afferma il Sindaco Marcantonio Spera.

Dunque Grottaminarda con il suo “Motolito” si candida ad essere Comune che promuove la sicurezza stradale, altre iniziative saranno portate avanti per stimolare la riflessione sul valore della vita.

A volere l’iniziativa “Accendi le luci al Motolito”, insieme all’Amministrazione Comunale di Grottaminarda, il Moto Club Ducati Motolito Grottaminarda, il Vespa Club Leoni Rossi Grottaminarda, il Moto Club Valle dell’Ufita in Moto, il Moto Club Irpinia Bikers Guardia Lombardi, il Moto Club Wolves Bikers Torella dei Lombardi, il Moto Club Easy Rider Baronia, il Moto Club Indian Bikers Avellino, il Moto Club Ducati Motomaniaci Benevento e l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Aps.

La cittadinanza è invitata a partecipare.