Nargi: “Il Parco della Stazione sarà la nuova dorsale di sviluppo urbano e naturalistico”

A scriverlo in un post su facebook la candidata sindaco del capoluogo, Laura Nargi.

“Alle mie spalle sorgerà il meraviglioso Parco della Stazione. Sarà la nuova dorsale di sviluppo urbano e naturalistico per Avellino. Caratterizzeremo il quartiere di Borgo Ferrovia e l’ingresso da Est attraverso un corridoio ecologico che andrà a connettersi con il Parco del Fenestrelle e il Parco Santo Spirito. Ridisegneremo l’area storica della Ferrovia che dovrà accogliere i viaggiatori della Avellino-Rocchetta.Rilanceremo la Stazione come HUB intermodale per il trasporto su ferro e gomma connesso alla provincia e al resto d’Italia. Il tutto nella suggestiva cornice di un nuovo parco urbano accessibile a tutti che riammaglierà finalmente la Stazione con il resto della città”.