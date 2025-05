Nargi: “Costretta a revocare gli assessori, la Giunta non mi ha sostenuta”

“La città ha bisogno di un’amministrazione solida, compatta e coesa che guardi nella stessa direzione; purtroppo questa mattina dopo l’ennesimo episodio in cui la Giunta non mi ha sostenuta sono stata costretta a effettuare queste revoche”. Così la sindaca Laura Nargi commenta la revoca degli assessori Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta. La firma sui decreti di revoca degli assessori da parte della prima cittadina è arrivata al termine di una riunione ufficiale nel corso della quale Nargi aveva posto al voto la propria nomina alla presidenza dell’Azienda Consortile A4 delle politiche sociali, incassando il diniego degli assessori in questione, a testimonianza del venir meno del rapporto fiduciario e del sostegno politico necessari nei confronti del capo dell’esecutivo del Comune di Avellino.

La proposta della Sindaca, che di conseguenza non è passata, si inquadrava nella direzione di assicurare una guida politica al Consorzio che gestisce le politiche sociali, ma anche nel tentativo di salvaguardare, dunque lasciare intatti, gli equilibri politici all’interno della Giunta. Nonostante il mutato scenario determinatosi all’interno del Consiglio comunale, con la nascita di una nuova compagine di maggioranza e la migrazione di 5 consiglieri dalle file dei gruppi “Davvero” e “W la Libertà”.

“Si trattava di una proposta naturale – ha ribadito Nargi -. Ovvero che il sindaco della città assumesse l’incarico di presiedere l’azienda consortile composta dagli altri sindaci dei comuni che compongono l’ambito”. A chi gli chiede se teme reazioni da parte dei festiani, la sindaca risponde: “Auspico che si possa continuare col dialogo come ho sempre fatto puntualmente nelle riunioni. Sono sicura che dialogheremo e la valutazione politica dunque continua”. Si attende ora la reazione della componente festiana della maggioranza: non è escluso che, alla luce delle revoche, anche gli altri assessori che fanno diretto riferimento all’ex sindaco Festa possano dimettersi azzerando l’esecutivo Nargi. A questo punto la fascia tricolore dovrebbe inevitabilmente cercare una nuova maggioranza per restare al timone di Palazzo di Città.