Gengaro chiede ritorno al voto: “Ridare parola agli avellinesi”

“Sono molto amareggiato per la nostra Comunità, che non riesce ad essere guidata da una amministrazione degna di questo nome. La cacciata degli assessori, che in giunta le hanno votato contro sulla sua nomina alla guida del Piano di Zona, da parte della Sindaca Laura Nargi, certifica l’implosione della maggioranza. La città è allo sbando, in queste condizioni non può essere governata. La cosa più giusta e saggia sarebbe prendere atto di una crisi oramai irreversibile, al di là di sempre possibili ricomposizioni di facciata, dimettersi e ridare la parola agli avellinesi” – afferma in una nota Antonio Gengaro.