Nargi conferma il rimpasto in Giunta: “Ma nessuna pressione da Festa”

Nessuna pressione da parte dell’ex sindaco Gianluca Festa, ma confermato il rimpasto in Giunta con l’esclusione – a questo punto – del Patto Civico di Rino Genovese dall’esecutivo comunale. Questa, in sintesi, la risposta della sindaca di Avellino Laura Nargi ai cronisti presenti al via dei lavori per i murales dell’artista internazionale Jorit nel quartiere Quattrograna.

“Avevo già annunciato da tempo che la Giunta tecnica sarebbe stata sostituita da una politica perché è giusto che sia così ed è giusto dare un riconoscimento ai miei consiglieri che hanno permesso che quest’amministrazione potesse vincere le elezioni e portare avanti il progetto per la città – sottolinea la fascia tricolore che dimostra, dunque, piena sintonia con l’ex fascia tricolore Gianluca Festa. Quest’ultimo, sempre in mattinata, è stato tra i primi ad accogliere in città l’artista Jorit.

Da Nargi anche un chiarimento sul ruolo del Patto Civico: “Non sto immaginando un riconoscimento adesso, immagino invece una giunta politica come ho sempre annunciato con i miei consiglieri”.