La musica senza tempo di Giovanni Allevi inaugura la stagione del Gesualdo

Avellino, venerdì 8 novembre 2024 – A febbraio, la sua esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ha commosso ed emozionato l’Italia intera. Con il suo ultimo singolo ci ha insegnato cos’è la fragilità e ci ha trasferito la più straordinaria delle virtù, la speranza nel domani. E adesso torna ad Avellino con il suo ultimo singolo “Tomorrow” per inaugurare la nuova stagione del Teatro Carlo Gesualdo

Domenica 17 novembre, alle ore 18:00, con il concerto-evento del Maestro Giovanni Allevi, prenderà il via la nuova stagione del Teatro comunale di Avellino. Con l’immancabile jeans, la T-shirt e le scarpe da ginnastica, uno dei compositori, pianisti e direttori d’orchestra più amati e apprezzati al mondo, salirà sul palco del Massimo avellinese per un concerto intimo ed emozionante nell’ambito del suo Piano Solo Tour 2024

Dopo aver calcato i più prestigiosi teatri del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino, il Maestro Allevi porterà ad Avellino la sua nuova Musica Classica Contemporanea

Compositore, direttore d’orchestra e pianista, Allevi ha stregato con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo esempio, si sono avvicinati alla musica colta e all’arte creativa della composizione

I biglietti per assistere al concerto di Giovanni Allevi, primo appuntamento del nuovo cartellone del Gesualdo, sono ancora disponibili presso i circuiti fisici e virtuali Go2 e TicketOne e presso i botteghini di piazza Castello, aperti dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18

Prima Platea 55€

Seconda Platea 45€

Galleria Centrale 35€

Galleria Laterale 30€

Promo Under 30 (30% off) e Over 65 (10% off) attivabile SOLO in biglietteria