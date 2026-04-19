Nargi allarga il fronte civico: verso nuove liste dall’area del Centrodestra

Il fronte che sostiene Laura Nargi potrebbe presto rafforzarsi con nuove liste civiche riconducibili all’area del centrodestra. Ad oggi l’ex sindaca può contare su quattro liste: le due civiche direttamente espressione della sua esperienza, “Siamo Avellino” e “Scegli Avellino”, e altre due che fanno riferimento ad Angelo Antonio D’Agostino e Livio Petitto.

Ma il perimetro potrebbe ampliarsi ulteriormente. Dopo il confronto tra il viceministro Edmondo Cirielli e il segretario campano di Forza Italia Fulvio Martusciello, su Nargi potrebbe convergere, sempre in chiave civica e senza simboli di partito, anche Fratelli d’Italia, guidata in provincia dalla presidente irpina Ines Fruncillo.

Non solo. Sulla candidatura dell’ex fascia tricolore potrebbero ritrovarsi anche i centristi. Resta invece ancora aperto il nodo Lega. Il partito del Carroccio, infatti, non avrebbe ancora sciolto definitivamente la riserva e continua a guardare anche a “Liberi e Forti”, la lista civica che sostiene la ricandidatura a sindaco di Gianluca Festa.