Cronaca Napoli, rubano pneumatici da un’auto parcheggiata: in manette 3 Gennaio 2021

Napoli, rubano pneumatici da un’auto parcheggiata: in manette. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti questa notte in via Duomo, angolo Via Foria. Arrivati sul posto i militari hanno sorpreso un 20enne ed un 34enne mentre smontavano gli pneumatici di una vettura parcheggiata in strada. Tratti in arresto i due sono stati ristretti in camera di sicurezza in attesa di giudizio.