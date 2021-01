Cronaca Napoli, rione traiano: carabinieri trovano armi e droga 30 Gennaio 2021

I carabinieri della Compagnia di Bagnoli insieme a quelli del reggimento Campania hanno setacciato le strade del quartiere soccavo e del rione traiano effettuando numerose perquisizioni.

In via Anco Marzio i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola beretta 98 con matricola abrasa e serbatoio carico di 15 proiettili. Trovati anche altri 18 proiettili e 60 grammi di hashish nascosti in un vaso per i fiori.

Trovati anche 83 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish occultati all’interno di un’intercapedine di un muro di un’abitazione in via Tertulliano, una macchina per il sottovuoto e materiale vario per il confezionamento di droga.