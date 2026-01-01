A Napoli e provincia cinquantasette feriti per i botti: undici sono minorenni

CAMPANIA- Il bilancio dei feriti a causa dell’esplosione dei di botti tra Napoli e provincia e’ di 57 persone. Quarantuno, secondo quanto rende noto la Questura di Napoli, già sono stati dimessi mentre 16 sono ancora sotto osservazione. Nessuno al momento risulterebbe grave. Nel dettaglio a Napoli sono stati 42 i feriti di cui 7 minori tutti dimessi. Quindici i feriti in provincia di cui 4 minori. Lo scorso anno i feriti tra Napoli e provincia erano stati 36.Perde tre dita per l’esplosione di un petardo, viene soccorso all’ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnico e si ferisce al volto e all’occhio. È la storia di uno dei 57 feriti che si sono registrati tra Napoli e provincia durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, “protagonista” della storia è stato un 24enne di Roma che per due volte è stato soccorso all’ospedale napoletano per aver esploso botti nonostante già si fosse ferito.